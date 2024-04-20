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04:37, 20 апреля 2024Мир

Потомок Наполеона прокомментировал возможность конфликта с Россией

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия». Таким образом он прокомментировал выбранный европейскими политиками курс в отношении Москвы в журнале Revue Politique et Parlementaire.

«Мы находимся на критическом этапе, когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями», — предупредил он.

Мюрат выступил с критикой «фанатиков федералистской Европы», которые «выставляют сторонников дипломатии и переговоров изменниками, а пацифистов – врагами», а также призвал к скорейшему прекращению огня на Украине и мирному урегулированию.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европейский союз (ЕС) уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. В качестве подтверждения он привел статистику Международного валютного фонда, согласно которому Россия улучшила свой прогноз по росту экономики.

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      Маргарита Пименова
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