Путин поручил направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства

Полученные через ОМС средства начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал властям регионов делать это в приоритетном порядке. Как следует из текста поручения, речь идет о средствах ОМС, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи.

Также необходимо обеспечить мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения, включая специалистов, работающих в сельской местности, говорится в материалах. Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 мая, а в дальнейшем — один раз в квартал.

Меры озвучены по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля. Тогда же Путин поручил правительству до конца 2024 года запустить в РФ новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.