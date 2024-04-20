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14:36, 20 апреля 2024Экономика

Путин поручил направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства

Полученные через ОМС средства начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал властям регионов делать это в приоритетном порядке. Как следует из текста поручения, речь идет о средствах ОМС, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи.

Также необходимо обеспечить мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения, включая специалистов, работающих в сельской местности, говорится в материалах. Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 мая, а в дальнейшем — один раз в квартал.

Меры озвучены по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля. Тогда же Путин поручил правительству до конца 2024 года запустить в РФ новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

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      Дмитрий Воронин
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