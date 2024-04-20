Путин поручил поддержать российских аграриев

Путин поручил поддерживать российских аграриев в приоритетном порядке

Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы, а также обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщается на сайте Кремля.

Как следует из текста поручения, для производителей, использующих отечественные семена и другой посадочный материал, будет установлен повышающий коэффициент к предоставляемым мерам господдержки. Ответственным по вопросу назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Также правительству РФ и Центробанку предстоит сделать кредиты доступнее для аграриев за счет снижения требований к ним и использования механизмов гарантийной поддержки, поручительств. Поручение, речь в котором идет «прежде всего о производителях, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», должно быть исполнено до 1 июля. Помимо главы кабмина ответственность за него возложена на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

Ранее стало известно, что в 2023 году рентабельность сельхозпроизводства в России сократилась с 20,3 процента до 18 процентов. При этом суммарная выручка сельскохозяйственных организаций в стране выросла за год на 7 процентов.