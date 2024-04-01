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13:47, 1 апреля 2024Экономика

Российские аграрии столкнулись с серьезной проблемой

Замглавы Минсельхоза Фастова: рентабельность сельхозпроизводства упала до 18 %

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В 2023 году российские аграрии столкнулись с серьезной проблемой, рентабельность сельхозпроизводства в стране сократилась до 18 процентов. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, ее слова приводит «Интерфакс».

При этом предыдущая оценка ведомства подразумевала спад до 18,9 процента. Для сравнения, в 2022 году рентабельность сельскохозяйственного производства в стране оценивалась в 20,3 процента с учетом субсидий, уточнила Фастова.

В то же время, несмотря на падение рентабельности, суммарная выручка сельскохозяйственных организаций в России по итогам 2023 года выросла на 7 процентов. За 12 месяцев показатель достиг уровня в 5 триллионов рублей. Окончательный результат станет известен после получения всех отчетностей отечественных агропредприятий, заключила замминистра.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что с 3 апреля 2024 года вывозить пшеницу из России станет дороже. С этой даты экспортные пошлины поднимутся на 24,2 рубля за тонну и достигнут уровня в 3322,8 рубля. С этого времени также увеличатся сборы за вывоз других агрокультур. Экспортные пошлины на ячмень вырастут до 1002,3 рубля за тонну, на кукурузу — до 69,9 рубля.

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      Анатолий Акулов
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