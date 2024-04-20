Путин поручил принять меры по развитию биотехнологий в России

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Президент России Владимир Путин поручил принять меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию, сообщается на сайте Кремля.

О необходимости финансовой поддержки соответствующей отрасли, способной дать результаты «планетарного масштаба», глава государства говорил в начале марта текущего года во время рабочей поездки в Ставропольский край, по итогам которой был сформирован перечень поручений.

Также правительству предстоит осуществить шаги, направленные на обновление рыбопромыслового флота организаций, занимающихся прибрежным рыболовством в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах. В материалах отмечается, что речь идет прежде всего о малотоннажных судах, а доклад о результатах нужно представить президенту до 1 сентября.

