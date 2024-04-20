Раскрыта личность расстрелянного в Балашихе бизнесмена

Shot: расстрелянным в Балашихе бизнесменом был хозяин универсама Назим Ахмедов

Расстрелянным в центре Балашихи бизнесменом был 60-летний хозяин универсама Назим Ахмедов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В течение последних 13 лет Ахмедов являлся управляющим магазином «Юнис» на улице Свердлова, владельцем которого была его жена. Shot сообщает, что прибыль от продаж у бизнеса за прошлый год составила 115 миллионов рублей рублей, у универсама были хорошие отзывы.

При этом бизнесмен имел долг размером в 62 тысячи рублей. Также сообщается, что за последние 10 лет на него 37 раз подавали иски в суд. Мужчину обвиняли в нарушении авторских прав, а также в задолженностях по поставкам в магазин. Канал уточняет, что большинство дел хозяин универсама проиграл.

Ранее представители Следственного комитета (СК) по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи.

О расстреле хозяина универсама стало известно утром 20 апреля. В Telegram-канале Mash уточнялось, что преступник ждал около получаса приезда Mercedes предпринимателя, после чего подбежал к нему и пять раз выстрелил в упор. Жертва скончалась на месте, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.