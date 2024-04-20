Раскрыты подробности смерти актера фильма «Не бойся, я с тобой!»

У актера Омельченко были проблемы с сердцем, перед смертью он перенес инсульт

Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов сообщил подробности смерти 48-летнего актера театра и кино Юрия Омельченко. В интервью агентству Oxu.az он заявил, что у артиста были проблемы с сердцем, перед смертью он перенес инсульт.

По словам Мамедова, заслуженный артист Азербайджана лечился в больнице. Сначала его состояние немного улучшилось, однако потом случился повторный приступ. «Омельченко поместили в реанимационное отделение (...) К сожалению, спасти Юрия не удалось», — добавил он.

О смерти артиста стало известно в субботу, 20 апреля. Зрителям он был известен по ролям в таких спектаклях как «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты», а также следующих кинопроектах: «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун» и «Не бойся, я с тобой!»