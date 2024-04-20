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21:43, 20 апреля 2024Россия

Россия прокомментировала решение США о помощи Украине

Песков: помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение Конгресса США было прогнозируемым. Он также заявил, что Белому дому придется ответить за конфискацию замороженных активов России.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — отметил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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      Марина Совина
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