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14:26, 20 апреля 2024Мир

Сенат США одобрил закон о слежке за иностранцами

Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами вне страны

Фото: Leah Millis / Reuters

Сенат США одобрил продление действия раздела 702 федерального закона, разрешающего американским спецслужбам вести электронную слежку за иностранными гражданами вне пределов страны. Это следует из заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Срок действия раздела закона истек 19 апреля. До Сената пролонгирование действия закона на два года одобрила Палата представителей. Теперь одобренный парламентариями документ ждет подписания президентом США Джоном Байденом. Целью закона называется, в частности, пресечение террористической угрозы.

В марте издание Forbes, ссылаясь на источники, сообщило, что в США потребовали от компании Google предоставить данные всех пользователей, которые смотрели определенные видео на YouTube.

В ноябре 2023-го портал Android Authority написал, что в 2013 году Apple обвинила Google в слежке за пользователями Android-смартфонов.

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      Иван Потапов
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