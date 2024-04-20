Политолог высказался о связи усталости украинцев от СВО и обстановки на фронте

Политолог Топорнин: усталость украинцев от СВО не влияет на обстановку на фронте

Усталость украинских граждан от специальной военной операции (СВО) никак не влияет на обстановку на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о связи этих двух факторов.

«Настроения в обществе не самые позитивные, и социологические опросы показывают, что с каждым месяцем возрастает число противников боевых действий. Но, с другой стороны, все-таки это государство, где есть армейские вопросы, есть армейская дисциплина, есть армия. Совсем уж повлиять это настроение на ведение боевых действий не может, на мой взгляд. [Эти] настроения все-таки в тылу, у людей, которые не воюют, или у молодежи», — сказал он.

Политолог считает естественным, что спустя более чем два года конфликта общество желает скорейшего окончания боевых действий и возвращения к мирной жизни.

Мне кажется, что напрямую это никоим образом не скажется на боеспособности украинской армии. Потому что настроения настроениями, а в армии все-таки есть дисциплина Николай Топорнин политолог

«Когда в армии начнутся какие-то отрицательные моменты — военные начнут выступать, кто-то будет оставлять боевые позиции, кто-то будет сдаваться в плен в большом количестве, но мы этого не видим. (...) Я бы сказал, что все-таки не стоит обольщаться, что что-то изменится и вдруг Украина решит капитулировать. Нет, все равно у большей части населения осознание такое, что деваться просто некуда», — заключил специалист.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинцы устали от военного конфликта. При этом политик добавил, что вера людей в ВСУ не пропала. «На это можно по-разному смотреть. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которая вам так нужна. Так же с защитой Украины», — сказал он.