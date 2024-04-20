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17:23, 20 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об усталости Украины от конфликта

Президент Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта

Фото: Ukrainian Presidenti / IMAGO / Globallookpress.com

Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам заявил, что украинцы устали от военного конфликта. Интервью опубликовано на официальном сайте президента Украины, а его отрывки — в Telegram-канале.

Зеленский во время общения с журналистами признал, что Украина устала от военного конфликта, но при этом вера людей в ВСУ не пропала. «На это можно по-разному смотреть. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которая вам так нужна. Так же с защитой Украины», — сказал Зеленский.

Президент Украины признал, что у России в конфликте большое преимущество в вооружении. Он добавил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения Украине со стороны Запада.

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Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо в общей сложности 25 батарей, на каждой из которых должно быть шесть-восемь пусковых установок. Ирландский журналист Чей Боуз оценил суммарные потребности Украины в 25 процентов всех имеющихся на данный момент в мире ЗРК Patriot.

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      Алиса Дмитриева
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