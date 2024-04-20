Сергей Соседов вернется на НТВ в роли члена жюри шоу «ВИА Суперстар!»

Музыкальный критик Сергей Соседов вернется на НТВ в роли члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте телеканала.

Компанию Соседову составят телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Наташа Королева. Отмечается, что в шоу примут участие как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом, уточнил он, к группам будет спрос строже.

В сентябре 2021 года стартовал проект «За гранью» с ведущим Соседовым — остросоциальное ток-шоу о россиянах, жизнь которых однажды сильно изменилась. Позже он объяснил свое участие в треш-шоу на НТВ. Критик также признался, что его не интересует современный шоу-бизнес.