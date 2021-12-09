Популярный телеведущий объяснил свое участие в треш-шоу на НТВ

Популярный телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов объяснил свое участие в программе «За гранью» на НТВ, рассказывающей о людях в тяжелых обстоятельствах. В интервью журналистке Алене Жигаловой для YouTube-шоу «Алена, блин!» он ответил на вопросы о том, почему решил вести эту программу, и о том, считает ли он ее треш-шоу.

Соседов отметил, что героями «За гранью» становятся россияне, попавшие в непростые жизненные ситуации. Как уточнил журналист, часто в студии появляются люди с тяжелыми заболеваниями. «[Это] cлучаи редкие, исключительные, то есть случаи за гранью. <...> Истории [героев] разные, они все не в одном ряду идут», — сказал телеведущий и добавил, что участие в программе стало для него новым опытом, возможностью представить себя в другом образе.

При этом Соседов отказался назвать «За гранью» треш-шоу, несмотря на замечание Жигаловой о том, что участники программы постоянно рыдают и устраивают драки. «Если есть проблема, а проблем в обществе много, значит, проблемы надо поднимать, значит, о них надо говорить. И в этом призвание журналистики», — заявил он.

Критик также признался, что его не интересует современный шоу-бизнес. По его мнению, СМИ не должны рассказывать о том, в каких костюмах выходят в свет певцы Филипп Киркоров и Николай Басков и сколько стоят эти костюмы. Соседов подчеркнул, что это за гранью журналистики.

Проект «За гранью» с ведущим Соседовым начал выходить на НТВ с сентября 2021 года. Программа представляет собой остросоциальное ток-шоу о россиянах, жизнь которых однажды сильно изменилась. Главной целью проекта создатели называют оказание помощи людям, которые хотят вернуть свою жизнь в нормальное русло.