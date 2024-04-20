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00:15, 20 апреля 2024Наука и техника

США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков

TWZ: ВВС США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2

Фото: Ho New / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Об этом пишет издание TWZ.

Большая часть парка самолетов B-2 Spirit оказалась в небе 15 апреля во время завершающего этапа учений Spirit Vigilance. Стратегические бомбардировщики поочередно взлетали с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. В ВВС США отметили, что учения продемонстрировали готовность пилотов B-2 Spirit принять участие в глобальных операциях в любое время и в любом месте.

Издание напоминает, что стратегические бомбардировщики являются частью ядерной триады Соединенных Штатов. «Присутствие B-2 в значительном количестве за пределами страны также использовалось в прошлом для отправки сигналов сдерживания, в том числе в отношении потенциальных противников вроде Китая и Северной Кореи», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на доклад Национального управления по ядерной безопасности Конгресса США сообщил, что ВВС США получили новые ядерные авиабомбы B61-12, которыми оснащают малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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