Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

NBC: в США туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы

В американском штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы. Инцидент произошел на горной тропе в одном из природных парков США, сообщает NBC.

Отмечается, что во время прогулки вместе с женщиной из Калифорнии и ребенком также находился ее муж. Однако тот не смог предотвратить инцидент. Причиной падения стала потеря равновесия на каменистой тропе.

Очевидцы после спуска к пострадавшей незамедлительно вызвали экстренную службу. К моменту прибытия спасателей туристка была еще жива, ее доставили в одну из местных больниц. Однако спасти пострадавшую врачам не удалось. Расследованием произошедшего в настоящее время занимается офис шерифа округа Явапай. Инцидент, по предварительной информации, квалифицировали как несчастный случай.

Ранее газета Daily Mail сообщила о падении британской туристки с лыжной трассы в Болгарии. При этом пострадавшую 23-летнюю Оливию Корбьер смогли спасти ее друзья, с которыми она проводила свой отдых. У женщины были сломаны три позвонка, таз и нос, а также поврежден череп. После четырехчасовой операции врачи ввели девушку в кому.