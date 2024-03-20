Туристка упала с лыжной трассы во время отдыха и оказалась в коме

Daily Mail: британка упала с лыжной трассы в Болгарии и сломала три позвонка

Британская туристка упала с лыжной трассы в Болгарии во время катания и получила множество переломов. В результате ее ввели в искусственную кому, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что после падения 23-летнюю Оливию Корбьер спасли друзья, с которыми она приехала на отдых. Она сломала три позвонка, таз и нос, а также повредила череп. Девушка перенесла четырехчасовую операцию, после чего ее ввели в кому. Из-за случившегося в Болгарию приехала ее мать Линци из британского Астона.

«Врачи говорят, что никогда не видели такой травмы головы», — рассказала Линци. Медикам пришлось удалить часть черепа Оливии, чтобы остановить кровотечение. Родные пострадавшей объявили сбор средств на ее лечение.

Ранее туристка из Австралии упала с верблюда в Марокко и получила счет за лечение в размере 100 тысяч долларов (около 9,1 миллиона рублей). Инцидент произошел в пустыне Сахара с 63-летней Кэрол Хакер, которая отправилась в кругосветное путешествие.