Украинские малоразмерные воздушные шары уничтожили над территорией России

МО: малоразмерные воздушные шары уничтожены над Тульской и Московской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара (МВШ) над Тульской и Московской областями. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, террористическая атака с помощью МВШ была пресечена в субботу, 20 апреля, около 19:00. Киев хотел нанести удар по объектам на территории России, добавили в министерстве.

Ранее в этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Хлевенском районе и Воловском округе были обнаружены обломки двух сбитых летательных аппаратов — по предварительной оценке, речь идет о частях метеозондов.

Объекты были сбиты при помощи систем обнаружения и подавления. Из-за того, что летательные аппараты упали в безлюдной местности, жертв и пострадавших нет. Разрушений среди гражданской инфраструктуры также не зафиксировано, резюмировал Артамонов.