В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов

Губернатор Артамонов: в Липецкой области нашли части двух летательных аппаратов

В Хлевенском районе и Воловском округе были обнаружены обломки двух сбитых летательных аппаратов — по предварительной оценке, речь идет о частях метеозондов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Объекты были сбиты при помощи систем обнаружения и подавления. В настоящее время, как подчеркнул глава области, на местах обнаружения обломков работают специалисты. Из-за того, что летательные аппараты упали в безлюдной местности, жертв и пострадавших нет. Разрушений среди гражданской инфраструктуры также не зафиксировано, резюмировал Артамонов.

Ранее Артамонов объявил о введении режима воздушной опасности в Липецкой области. Это было обусловлено участившимися случаями атак на регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, вблизи границ области тогда были замечены иностранные беспилотники.

В тот же день, 16 апреля, в Воловском округе обезвредили обломки метеозонда. Однако спустя несколько часов после инцидента режим воздушной опасности в регионе был снят.