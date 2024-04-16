Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 16 апреля 2024Россия

В российском регионе обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда

Липецкий губернатор Артамонов сообщил об обезвреживании обломков метеозонда

Фото: Mike Blake / Reuters

В Липецкой области обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины. Спасибо спецслужбам за работу», — написал глава области.

По его словам, системы обнаружения и подавления в регионе приведены в состояние готовности.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Во вторник, 16 апреля, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Его отменили вечером, спустя восемь часов с момента его начала.

В этот же день в небе над Курской областью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский воздушный шар. В Минобороны инцидент квалифицировали как попытку нанести террористический удар по российской территории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      Власти Оренбургской области признали неготовность к паводку

      На Северном Кавказе раскрыты масштабные поборы с водителей грузовиков

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше