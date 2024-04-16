В российском регионе обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда

Липецкий губернатор Артамонов сообщил об обезвреживании обломков метеозонда

В Липецкой области обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины. Спасибо спецслужбам за работу», — написал глава области.

По его словам, системы обнаружения и подавления в регионе приведены в состояние готовности.

Во вторник, 16 апреля, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Его отменили вечером, спустя восемь часов с момента его начала.

В этот же день в небе над Курской областью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский воздушный шар. В Минобороны инцидент квалифицировали как попытку нанести террористический удар по российской территории.