В российском регионе объявили режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов объявил режим воздушной опасности в регионе

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его словам, вблизи границ Липецкой области были замечены беспилотники. В связи с этим в регионе все силы и средства привели в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — написал Артамонов.

Губернатор призвал жителей следить за оперативной обстановкой в регионе по официальным каналам ведомств.

Утром во вторник, 16 апреля, три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область — их сбили системы ПВО. Тогда же Минобороны сообщило, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен при попытке атаковать территорию Курской области.