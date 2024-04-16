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11:22, 16 апреля 2024Россия

В российском регионе объявили режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов объявил режим воздушной опасности в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его словам, вблизи границ Липецкой области были замечены беспилотники. В связи с этим в регионе все силы и средства привели в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — написал Артамонов.

Губернатор призвал жителей следить за оперативной обстановкой в регионе по официальным каналам ведомств.

Утром во вторник, 16 апреля, три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область — их сбили системы ПВО. Тогда же Минобороны сообщило, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен при попытке атаковать территорию Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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