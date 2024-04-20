Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 20 апреля 2024Мир

Умер поджегший себя возле здания американского суда мужчина

NYP: умер мужчина, поджегший себя у суда во время процесса над Трампом

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда, где идет процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Издание ссылается на местную полицию. «Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», — сказали там.

NYP отмечает, что скончавшемуся мужчине было 37 лет. Он поджег себя возле здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом. Мужчина оказался жителем Флориды.

Ранее Трамп назвал уголовный процесс в отношении себя политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер добился вывода войск США из африканской страны. Американцев выгнали после появления россиян

      «Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

      Стало известно о пользе редиса для профилактики онкологии

      ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области

      В России высказались об атаках Украины по энергетическим объектам

      На юге Украины повредили инфраструктурный объект

      Китай реорганизует армию

      На полигонах ВС РФ создадут поля для отработки противодействия БПЛА

      Киллер расстрелял владельца магазина в центре Балашихи

      Россиянам рассказали о последствиях сокращения присутствия европейских банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше