Умер поджегший себя возле здания американского суда мужчина

NYP: умер мужчина, поджегший себя у суда во время процесса над Трампом

В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда, где идет процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Издание ссылается на местную полицию. «Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», — сказали там.

NYP отмечает, что скончавшемуся мужчине было 37 лет. Он поджег себя возле здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом. Мужчина оказался жителем Флориды.

Ранее Трамп назвал уголовный процесс в отношении себя политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.