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21:00, 15 апреля 2024Мир

Трамп назвал свой уголовный процесс атакой Байдена

Трамп обвинил Байдена в политическом преследовании через уголовный процесс
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал уголовный процесс в отношении себя политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена. Слова экс-президента в здании суда приводит РИА Новости.

«Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь», — обвинил Байдена Трамп.

Ранее в Нью-Йорке начался суд над бывшим американским лидером Дональдом Трампом по делу о подкупе им порноактрисы Стефани Клиффорд, с которой он состоял в связи. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.

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      Виктория Кондратьева
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