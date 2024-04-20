Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 20 апреля 2024Мир

В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

Президент Эквадора Нобоа объявил двухмесячную ЧС из-за энергетического кризиса

Фото: Karen Toro / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в государстве двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Expreso.

Целью введения ЧС является гарантия непрерывного «общественного электроэнергетического обслуживания», уточняется в указе главы Эквадора. Указ также предписывает мобилизацию правоохранительных органов и вооруженных сил для обеспечения безопасности важных объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила причину задержания экс-вице-президента страны Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о штурме здания дипмиссии было принято из-за риска побега политика.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

      Полковник объяснил выбор времени нанесения Россией ударов по энергетике Харькова

      В Москве арестованы предполагаемые участники банды из Белгородской области

      Жители Армении начали протестовать против очередного соглашения с Азербайджаном

      В Эквадоре объявили ЧС национального масштаба

      Следственный комитет предложил продлить арест Блиновской

      Украинские беспилотники добрались еще до одного российского региона

      Потомок Наполеона прокомментировал возможность конфликта с Россией

      На Украине сообщили о повреждении порта Южный под Одессой

      В России оценили «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше