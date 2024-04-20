В Госдуме заявили о мешающих повысить зарплаты врачам «паразитах»

Депутат Арефьев: ФМС и страховая компания мешают повысить зарплаты врачам

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал «паразитов», которые мешают повысить врачам зарплату. Его цитирует NEWS.ru.

Он призвал отказаться от страховой медицины. «Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию», — сказал депутат.

Арефьев также указал, что они не лечат людей, «а только деньги забирают себе, строят себе офисы». «У них высокая зарплата, да, позаботились о себе. А о зарплатах врачей не заботятся», — добавил он. По его мнению, следует объединить бюджетные деньги и средства ФМС, чтобы повысить зарплаты врачам через областные и районные здравотделы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности.