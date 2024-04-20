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23:21, 20 апреля 2024Россия

В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром транспорта

В МВД предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

Фото: Petrov Sergey / news.ru

В МВД России предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта. В частности, проверять наличие тахографа, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, транспортное средство должно оснащаться контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителя. При формировании диагностической карты в графе «Тахограф или контрольное устройство (тахограф)» указывается модель, марка, серийный номер аппарата, расположенного в транспортном средстве на момент техосмотра.

Помимо этого, еще один предлагаемый индикатор позволит с высокой долей вероятности свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов.

Также в пояснительной записке указано, что индикаторы помогут выявлять соответствия или отклонения от параметров объектов контроля, свидетельствующих о нарушениях обязательных требований при техосмотрах.

В январе стало известно, что покупка нового автомобиля в России стала дороже. Так, в 2023 году средняя стоимость машины увеличилась на несколько миллионов рублей. Новый автомобиль в среднем стоит 3,7 миллиона рублей, а машина с пробегом — 2,2 миллиона рублей. Цена увеличилась на 17,3 и 28 процентов соответственно.

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      Марина Совина
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