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16:15, 10 января 2024Экономика

Названы новые цены на автомобили после подорожания в 2023 году

«Известия»: средняя цена нового авто в РФ в 2023 году выросла до 3,7 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Покупка нового автомобиля в России стала дороже — в 2023 году средняя стоимость машины увеличилась на несколько миллионов рублей. Об этом пишут «Известия».

Так, стало известно, что новый автомобиль теперь в среднем стоит 3,7 миллиона рублей, а машина с пробегом — 2,2 миллиона рублей. Цена увеличилась на 17,3 и 28 процентов соответственно.

В первую пятерку регионов, где средняя стоимость автомобиля увеличилась максимально, вошли Ставропольский край (3,7 миллиона рублей), Пермский край (2,89 миллиона рублей), Башкортостан (2,38 миллиона рублей), Свердловская (3,1 миллиона рублей) и Новосибирская (5,61 миллиона рублей) области.

Наибольшее увеличение цен зафиксировали в сегменте автомобилей бренда Kia, Lada Granta. Такое повышение цен на машины эксперты связывают с увеличением объема предложения, а также с изменением его структуры.

В трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане — стоимость автомобиля изменилась меньше всего. При этом в Ивановской и Волгоградской областях в 2023 году стоимость автомобилей снизилась. Подешевели за год Mercedes-Maybach S-класс и УАЗ Patriot.

Ранее стало известно, что в России подорожал техосмотр автомобилей. В большинство регионов стоимость станет дороже на 12 процентов.

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      Варвара Кошечкина
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