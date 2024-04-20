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14:24, 20 апреля 2024Силовые структуры

В России стали чаще судить иностранцев

РБК: в 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тысячи иностранцам

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тысячи иностранным гражданам и лицам без гражданства, что на 2,6 процента больше по сравнению с предыдущем годом. Об этом пишет РБК.

Среди осужденных 20,5 тысячи человек являются гражданами СНГ. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за последние три года. Чаще всего иностранные граждане оказывались на скамье подсудимых по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, краже, а также за хранение и оборот наркотических веществ.

Ранее в Москве 21-летний мигрант напал с ножом на 24-летнего мужчину из-за спора о месте на парковке. Конфликт между молодыми мужчинами произошел около подъезда дома на улице Краснодарской в районе Люблино на юго-востоке города.

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