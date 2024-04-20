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11:00, 20 апреля 2024Экономика

В России утвердили дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых

Правительство России утвердило тарифную допквоту на экспорт зерновых в 2024 году

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере 5 миллионов тонн. Она будет действовать до 30 июня, сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, объемы дополнительной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы распределит между агропроизводителями Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз). Причиной ввода новой меры стал рекордный урожай зерновых культур в 2023 году.

В правительстве отметили, что на этом фоне потребности внутреннего рынка в настоящее время обеспечиваются в достаточной степени. Введение дополнительной экспортной квоты позволит российским аграриям нарастить поставки зерновых иностранным покупателям, заключается в пресс-релизе.

Основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня 2024 года. Ее размер до недавнего времени составлял в общей сложности 24 миллиона тонн. Таким образом, объем экспортной квоты увеличили до 29 миллиона тонн.

Ранее в «Русагротрансе» сообщили, что с начала этого сельхозсезона (с 1 июля 2023-го) по март 2024 года суммарные объемы вывоза пшеницы из России выросли на 11 процентов. В физическом выражении показатель достиг рекордного уровня в 40,85 миллиона тонн и превысил значение за тот же период прошлого сезона на 4,2 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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