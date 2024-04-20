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09:27, 20 апреля 2024Из жизни

В США обнаружили фрагмент секретного беспилотника времен холодной войны

Fox: на пляже в Массачусетсе нашли фрагмент беспилотника времен холодной войны

Фото: Mel Musto / Reuters

На пляже в американском штате Массачусетс обнаружили фрагмент секретного беспилотника времен холодной войны. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, находка внешне похожа на часть фюзеляжа самолета. Ее обнаружили еще в начале апреля 2024 года, однако сущность и предназначение удалось установить только сейчас. После изучения специалисты пришли к выводу, что объект представляет собой фрагмент беспилотника RCAT (воздушная цель удаленного управления).

Уточняется, что его активно применяли в 1940-х и 1950-х годах в качестве мишеней для зенитных подразделений на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе Вооруженных сил США Кэмп-Уэллфлит. В то время программа RCAT классифицировалась как «совершенно секретная».

Ранее издание Daily Mail сообщило о еще одной необычной находке, на сей раз — в Великобритании. Уточнялось, что местный житель Иэн Джери во время строительных работ на придомовой территории откопал 500-килограммовую немецкую бомбу. При этом изначально он принял обнаруженный объект за старый бойлер или кусок металлолома.

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      Анатолий Акулов
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