Экс-пилот де Латтр назвал капитуляцию Киева лучшим решением конфликта на Украине

Французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил, что лучшим решением украинского конфликта стала бы полная капитуляция Киева и прекращение поставок западного вооружения. Наиболее эффективные способы урегулирования кризиса на Украине спикер назвал в разговоре с РИА Новости.

Как считает эксперт, если бы западные государства на самом деле хотели оказать помощь Украине, они перестали бы отправлять Киеву деньги, боеприпасы и оружие. «Это позволило бы разрешить конфликт гораздо быстрее. А если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности, этого конфликта бы не было», — добавил де Латтр.

Экс-пилот также посетовал на то, что Европейский союз многого лишается из-за конфликта, но продолжает следовать навязанному Соединенными Штатами Америки курсу. «В мирном варианте Украина для Европы выступала бы в роли торгового посредника между Европейским союзом и Россией... Россия все равно получит то, что хочет. Украина не может быть ничем иным, как буферной зоной между Востоком и Западом», — констатировал он.

Ранее Сириль де Латтр заявил, что истребители F-16, которые Киев надеется получить от Запада и применить их против РФ, не принесут значительных результатов, так как имеют ряд существенных недостатков. Эксперт подчеркнул, что российская армия контролирует воздушное пространство в зоне специальной военной операции (СВО).