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20:19, 20 апреля 2024Среда обитания

Американский завод полностью перешел на производство «зеленого» топлива

Завод нефтяной компании Phillips 66 перешел на переработку возобновляемого сырья

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Американская энергетическая компания Phillips 66, которая занимается транспортировкой и торговлей нефтью, нефтепродуктами и природным газом, объявила, что переоборудовала свой нефтеперерабатывающий завод в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает ESGtoday.

Теперь ведется переработка только возобновляемого сырья, ежедневно производится порядка 30 тысяч баррелей «зеленого» дизеля. «Проект продвигает давнюю стратегию Phillips 66 по расширению производства возобновляемого топлива, снижению выбросов углекислого газа и обеспечению надежной и доступной энергии», — заметил исполнительный вице-президент Phillips 66 по нефтепереработке Рич Харбисон.

Ранее стало известно, что шведская сталелитейная компания SSAB решила построить завод, который будет производить сталь, не вредя планете. Предполагается, что в процессе производства не будут использовать ископаемое топливо, поэтому выбросы углекислого газа окажутся нулевыми.

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      Платон Щукин
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