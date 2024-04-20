Россиянин избил девушку из-за танца с ростовой куклой

Житель Забайкалья избил девушку из-за того, что она станцевала с ростовой куклой

Россиянин избил девушку из-за того, что она станцевала с аниматором в ростовой кукле. Об этом пишет «Газета.ру» в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения потерпевшей. Житель Забайкалья приревновал сожительницу к кукле, набросился на нее и начал бить по голове. Отмечается, что мужчина нанес пострадавшей не менее семи ударов. За девушку пыталась вступиться ее бабушка, однако россиянин нанес удары и ей.

По данным канала, во время суда злоумышленник признал свою вину. При этом пострадавшие заявили, что помирились с ним, попросив не наказывать строго.

Согласно заявлению пресс-службы Нерчинского районного суда, хулиган был приговорен к шести месяцам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной.