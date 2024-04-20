Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 20 апреля 2024Россия

Россиянин избил девушку из-за танца с ростовой куклой

Житель Забайкалья избил девушку из-за того, что она станцевала с ростовой куклой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянин избил девушку из-за того, что она станцевала с аниматором в ростовой кукле. Об этом пишет «Газета.ру» в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения потерпевшей. Житель Забайкалья приревновал сожительницу к кукле, набросился на нее и начал бить по голове. Отмечается, что мужчина нанес пострадавшей не менее семи ударов. За девушку пыталась вступиться ее бабушка, однако россиянин нанес удары и ей.

По данным канала, во время суда злоумышленник признал свою вину. При этом пострадавшие заявили, что помирились с ним, попросив не наказывать строго.

Согласно заявлению пресс-службы Нерчинского районного суда, хулиган был приговорен к шести месяцам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер добился вывода войск США из африканской страны. Американцев выгнали после появления россиян

      Женщинам назвали простой способ снять стресс

      Группа китайских пловцов попалась на допинге и была допущена до Олимпиады

      В Приднестровье отреагировали на заявление Молдавии о российских миротворцах

      Опубликованы фото с места расстрела предпринимателя в Балашихе

      Известный российский актер рассказал о жесткости Михалкова

      Путин поручил принять меры по развитию биотехнологий в России

      Раскрыт страх бойцов ВСУ

      В МИД заявили об охоте на российских военкоров

      Россиянин избил девушку из-за танца с ростовой куклой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше