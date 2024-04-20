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08:16, 20 апреля 2024Россия

Российская пенсионерка избила соседа самурайской катаной

В Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной

В Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

65-летняя женщина в нетрезвом состоянии шла домой со своим знакомым, но по пути им встретился сосед, с которым она конфликтовала практически каждый день. После очередной словесной перепалки пенсионерка сбегала к себе в квартиру и взяла декоративную японскую саблю. Выбежав обратно, она нанесла обидчику несколько ударов по рукам. Пострадавший написал заявление в полицию.

В 2022 году 40-летний россиянин в Республике Коми забил своего брата чайником. До этого житель Республики Башкортостан напал на свою жену с мухобойкой и тушкой гуся.

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      Марина Совина
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