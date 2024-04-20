Мать ребенка с аутизмом рассказала о спасении военкором Ереминым

Мать ребенка с аутизмом сообщила, что военкор Еремин спас их от обстрелов в ДНР

Мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году военный корреспондент «Известий» Семен Еремин помог ей с сыном эвакуироваться из поселка Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Она сообщила во время разговора с изданием, что ей запомнилась доброта и чуткое отношение журналиста к мальчику.

«Он нас забрал, рискнул, забрал вдвоем с Колей, привез в Донецк к маме, вынес сумки. Я не видела такой любви к детям, небезразличия к людям», — раскрыла подробности своего спасения женщина.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выдвинул версию о том, что целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в ДНР могла быть вся съемочная группа «Известий». По его мнению, случившееся было «предметной охотой».