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00:53, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Военкор выдвинул версию о нападении на съемочную группу «Известий»

Военкор Сладков: целью ВСУ могла быть съемочная группа «Известий»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выдвинул версию о том, что целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которой погиб военкор Семен Еремин, могла быть вся съемочная группа «Известий». Свое предположение он опубликовал в Telegram-канале.

«Исходя из усилий, затраченных для атаки, враг не желал оставить нашим ребятам даже шанса уйти. Это была предметная охота», — объяснил Сладков, сославшись на собственные источники информации.

Ранее стало известно, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона в зоне специальной военной операции (СВО) во время подготовки репортажа. Он работал в зоне СВО с ее начала в феврале 2022-го. За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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      Маргарита Пименова
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