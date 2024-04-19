Раскрыты подробности гибели военкора «Известий»

Военный корреспондент «Известий» Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона в зоне специальной военной операции (СВО) во время подготовки репортажа. Подробности случившегося на своем сайте раскрыло издание.

«После второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — уточняется в публикации.

Отмечается, что Еремин работал в зоне СВО с ее начала в феврале 2022-го. За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). В результате погиб офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Два журналиста получили ранения.