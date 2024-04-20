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18:43, 20 апреля 2024Россия

Самарский чиновник ответил на подозрения в связи с движением ЛГБТ

Вице-спикер Самарской думы Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ

Кадр: Telegram-канал Александра Живайкина

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Его слова передает издание «Подъем».

Живайкин ответил на публикацию депутата Госдумы Александра Хинштейна. В ней обращается внимание, что на одном из снимков в Telegram-канале чиновника можно увидеть палец с розовым лаком. «Самарские блогеры рекомендуют вице-спикеру Самарской губдумы Александру Живайкину не использовать для маникюра розовый лак», — написал Хинштейн. Помимо этого, в сообщении утверждается, что вице-спикер фотографируется с представителями ЛГБТ-сообщества.

Комментируя публикацию, Живайкин заявил, что на фото запечатлена женская рука с розовым лаком. Также он записал видео, где показал свою руку. «Я думал, Александр Евсеевич, вы в состоянии отличить женскую руку от мужской. Вот вам мой палец. Надеюсь, что вопросов больше не возникает», — обратился он к депутату в ролике.

Чиновник добавил, что фотографируется со всеми, кто его об этом попросит.

Ранее сообщалось, что российский телеканал «Восток ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ. Какой именно контент канала нарушил российское законодательство, не уточнялось.

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      Олег Давыдов
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