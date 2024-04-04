Российский телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Восток ТВ» за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Телеканал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно материалам дела, «Восток ТВ» распространял среди несовершеннолетних информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях.
В суде не уточнили, какой именно контент телеканала нарушил российское законодательство. «Восток ТВ» назначили административный штраф в 1 миллион рублей.
В январе суд Москвы оштрафовал телеканал «Жара ТВ». Отмечалось, что на материалах, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, стояла неверная возрастная маркировка.