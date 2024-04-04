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14:29, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Российский телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Телеканал «Восток ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Восток ТВ» за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Телеканал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно материалам дела, «Восток ТВ» распространял среди несовершеннолетних информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях.

В суде не уточнили, какой именно контент телеканала нарушил российское законодательство. «Восток ТВ» назначили административный штраф в 1 миллион рублей.

В январе суд Москвы оштрафовал телеканал «Жара ТВ». Отмечалось, что на материалах, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, стояла неверная возрастная маркировка.

ЖЗЛ
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