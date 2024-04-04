Российский телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Телеканал «Восток ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Восток ТВ» за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Телеканал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно материалам дела, «Восток ТВ» распространял среди несовершеннолетних информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях.

В суде не уточнили, какой именно контент телеканала нарушил российское законодательство. «Восток ТВ» назначили административный штраф в 1 миллион рублей.

В январе суд Москвы оштрафовал телеканал «Жара ТВ». Отмечалось, что на материалах, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, стояла неверная возрастная маркировка.