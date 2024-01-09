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15:09, 9 января 2024Интернет и СМИ

Российский телеканал оштрафовали на один миллион рублей

Суд оштрафовал телеканал «Жара ТВ» из-за неверной возрастной маркировки

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Жара ТВ» на один миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Телеканал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Его обвиняют в распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних. О каком именно контенте идет речь, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Ранее за аналогичное нарушение оштрафовали телеканал «Точка ТВ». Причиной стал клип российского певца Николая Баскова на песню «Странник», в котором усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

До этого «Жару ТВ» штрафовали на 500 тысяч рублей. В клипе на песню «Girls», исполненной певицами Карди Би и Ритой Орой, не было необходимой возрастной маркировки.

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