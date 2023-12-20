Российский телеканал оштрафовали по статье о гей-пропаганде из-за клипа Баскова

Суд оштрафовал канал «Точка ТВ» по статье об ЛГБТ-пропаганде за клип Баскова

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Точка ТВ» по статье об ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) из-за клипа певца Николая Баскова. Информация об этом опубликована на сайте суда.

ООО «Точка ТВ» признали виновным по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, с применением СМИ или интернета). Компанию обязали выплатить 1 миллион рублей.

Уточняется, что речь идет о клипе Баскова под названием «Странник». Ролик с гей-пропагандой телеканал показал в июле в дневном эфире. «Отношения [в клипе] лирического героя (лица мужского пола) с лицом мужского пола позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения», — говорится в постановлении. Также указано, что клип должен был быть обозначен знаком «18+», в то время как на телеканале он вышел под маркировкой «16+».

Главред «Точка ТВ» Александр Архаров заявил Daily Storm, что компания не согласна с присутствием в клипе артиста ЛГБТ-пропаганды. «Мы уже обратились в суд, чтобы обжаловать решение Роскомнадзора», — сообщил он.

Ранее в России оштрафовали телеканал «Айва ТВ» за пропаганду ЛГБТ. Причиной послужила демонстрация клипа певца Сергея Лазарева.