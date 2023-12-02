Петербургский телеканал получил крупный штраф за ЛГБТ-пропаганду. Решение связано с клипом Сергея Лазарева

Суд Петербурга оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева

Телеканал «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге оштрафовали за пропаганду международного движения ЛГБТ (запрещенная экстремистская организация) из-за демонстрации клипа. В Объединенной пресс-службе судов города уточнили, что сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

Речь идет о клипе российского артиста Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшем в 2017 году.

Решение связано с неоднозначным фрагментом видеоролика

В суде указали, что на кадрах были показаны девушки, транслирующие «свои гомосексуальные предпочтения».

Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц протокол Роскомнадзора

Из заключения следует, что подобная демонстрация свидетельствует о том, что «люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Верховный суд ранее признал международное движение ЛГБТ экстремистским

Решение принято на заседании в четверг, 30 ноября. Движение было также запрещено в России. Соответствующий иск подало Министерство юстиции страны.

Минюст нашел в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни, сославшись на закон о противодействии экстремистской деятельности. Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле неких секретных материалов. Решение вступило в силу немедленно

При этом в декабре прошлого года был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривал запрет на распространение информации об организации и пропаганду педофилии. Кроме того, он запретил призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Российские медиа неоднократно пытались избежать штрафа из-за ЛГБТ-пропаганды

В ноябре канал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе кей-поп-группы Seventeen, чтобы избежать штрафа по статье об ЛГБТ-пропаганде. В версии, которую показали в выпуске программы K-POP TIME на ТНТ Music, часть кадров с радугой стала черно-белой.

Кроме того, в отношении издательства «Эксмо» завели протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за комикса «Голубь Геннадий». Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что московская полиция возбудила административное дело после его обращения.