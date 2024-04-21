Друг Пугачевой назвал игнорирующих ее российских звезд завистливыми

Друг Пугачевой Левшин назвал игнорирующих ее российских звезд завистливыми

Друг Аллы Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин, назвал российских звезд, проигнорировавших ее юбилей, завистливыми и меркантильными. Его слова передает «МК».

Собеседник издания заметил, что не удивлен такому поведению представителей эстрады, которые прежде были дружны с ней. По его словам, такое происходило во все времена. «Люди культуры ревнивы, мнительны, с комплексами. Они завистливы и меркантильны», — заметил Левшин.

Пугачева отмечала свой 75-летний юбилей 15 апреля. Ее публично поздравили Игорь Николаев, Данила Козловский, Иван Ургант и некоторые другие звезды.

Ранее известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой Аллы Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки.