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15:51, 21 апреля 2024Культура

Друг Пугачевой назвал игнорирующих ее российских звезд завистливыми

Друг Пугачевой Левшин назвал игнорирующих ее российских звезд завистливыми

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Друг Аллы Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин, назвал российских звезд, проигнорировавших ее юбилей, завистливыми и меркантильными. Его слова передает «МК».

Собеседник издания заметил, что не удивлен такому поведению представителей эстрады, которые прежде были дружны с ней. По его словам, такое происходило во все времена. «Люди культуры ревнивы, мнительны, с комплексами. Они завистливы и меркантильны», — заметил Левшин.

Пугачева отмечала свой 75-летний юбилей 15 апреля. Ее публично поздравили Игорь Николаев, Данила Козловский, Иван Ургант и некоторые другие звезды.

Ранее известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой Аллы Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки.

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