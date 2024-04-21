В Еврокомиссии затруднились с ответом на вопрос о пользе помощи Украине

В ЕК не смогли уточнить, когда помощь ЕС Украине принесет Киеву реальную пользу

В Еврокомиссии (ЕК) затруднились с ответом на вопрос, когда помощь Евросоюза (ЕС) Украине принесет Киеву реальную пользу на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, телеканал LCI спросил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, может ли он назвать сроки, когда Украина будет в действительности укреплена на поле боя. Однако еврокомиссар заявил, что «назвать какие-то даты очень трудно».

«Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность. Мы находимся в постоянном контакте со странами — членами ЕС, а также с украинскими властями», — добавил Бретон.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделит Украине на военные нужды до трех миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

