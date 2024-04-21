Эвакуацию трофейного Leopard 2 показали на видео

Соловьев показал эвакуацию трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий

Российские военные успешно эвакуировали трофейный танк Leopard 2A6 из зоны боевых действий. Соответствующий ролик опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Бойцами группировки "Центр" успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — говорится в сообщении.

На видео показана эвакуация танка без гусениц при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Боевая масса базовой версии Leopard 2A6 составляет 62 тонны. Эта версия отличается от прошлых модификаций пушкой с удлиненным стволом и доработанной системой управления огнем.

Ранее в апреле российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2. За уничтожение бронетехники в ходе боев на купянском направлении бойцам выделили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.