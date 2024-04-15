В России наградили бойцов за подбитые ими танки Leopard 2

Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2

Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На церемонии, которая состоялась в штабе Московского военного округа, бойцам вручили сертификаты на 500 тысяч рублей за уничтожение западной бронетехники в ходе боев на купянском направлении.

Один из награжденных рассказал, что подбил Leopard 2 c первого же выстрела. Мужчина признался, что не сразу поверил словам сослуживцев. Расстояние, с которого он поразил танк, составляло более 15 километров.

Осенью 2023 года российские военнослужащие получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение танков Leopard 2 на купянском направлении. Сертификаты на миллион рублей от певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской передали двум группам бойцов.