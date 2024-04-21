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07:54, 21 апреля 2024Культура

Киркоров бросил свою подругу посреди трассы

Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Бывший диджей российского певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды исполнитель бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом пишет Starhit.

По словам Гусевой, несколько лет назад во время поездки в Майами Киркоров, чтобы выпустить пар после неприятного телефонного разговора, разогнал автомобиль до скорости 120 километров в час, чем очень напугал девушку, которая боится быстрой езды из-за пережитой в детстве аварии.

Диджей вспомнила, что певец «ехал безумно», выезжая на встречную полосу, «специально показывая, что делает какие-то неправильные маневры». «В один момент я не выдерживаю и просто ору матом: „Останови машину! Я больше не могу!“ И он реально остановился посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — вспомнила Гусева.

Девушка вынуждена обратиться за помощью к бывшему директору артиста Геннадию Рыбаку — мужчина приехал за ней и помог добраться до дома. С Киркоровым Гусева после этого несколько дней не разговаривала, пока он не извинился.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд артиста в Литву.

В январе 2021 года певец был внесен в черный список в Литве миграционной службой страны. МИД республики обосновал данный запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

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      Марина Совина
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