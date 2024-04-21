Конфискованную за нетрезвую езду машину из Пермского края передали в зону СВО
Судебные приставы Пермского края передали изъятый за нетрезвую езду автомобиль в зону специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».
Машину конфисковали у жителя Кунгура, который попался на вождении в нетрезвом виде. Ранее он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроссовер Nissan Terrano был передан представителям Минобороны РФ. Отмечается, что это третий конфискованный за пьяное вождение автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.
Ранее сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» повысило защищенность бронетехники перед отправкой в зону СВО. Завод выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», а также танки Т-80БВМ.