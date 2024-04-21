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11:35, 21 апреля 2024Россия

Конфискованную за нетрезвую езду машину из Пермского края передали в зону СВО

В Пермском крае в зону СВО передали машину, конфискованную за нетрезвую езду

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Судебные приставы Пермского края передали изъятый за нетрезвую езду автомобиль в зону специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Машину конфисковали у жителя Кунгура, который попался на вождении в нетрезвом виде. Ранее он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроссовер Nissan Terrano был передан представителям Минобороны РФ. Отмечается, что это третий конфискованный за пьяное вождение автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.

Ранее сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» повысило защищенность бронетехники перед отправкой в зону СВО. Завод выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», а также танки Т-80БВМ.

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      Алиса Удовик
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