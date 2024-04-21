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08:53, 21 апреля 2024Среда обитания

Назван российский город с наибольшим количеством электрокаров

Москва стала лидером по количеству электрокаров в России

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Москва оказалась лидером по количеству электрокаров — в столице насчитали 8 594 единиц электротранспорта, сообщает РБК.

На втором месте расположилась Московская область, где нашли более 3 тысяч единиц электротранспорта. На третьем месте оказался Краснодарский край (2 776 единиц). При этом первенство по доле электрокаров от общего числа транспортных средств показала Иркутская область — 2,8 электромобиля на тысячу транспортных средств. В тройку лидеров по данному показателю вошли Сахалинская область (1,86) и Приморский край (1,8).

Ранее аналитики компании Strategy Partners предположили, что спрос на электромобили в России ежегодно в течение ближайших десяти лет в среднем будет расти на 38 процентов. Ожидается, что к 2033-му году показатель достигнет уровня в 340 тысяч машин в год. Рост спроса затронет легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды.

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      Мария Черкасова
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