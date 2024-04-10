В России спрогнозировали резкий рост продаж электромобилей

Strategy Partners: спрос на электромобили в РФ будет ежегодно расти на 38%

Спрос на электромобили в России будет расти в среднем на 38 процентов ежегодно в течение ближайших десяти лет и к 2033-му достигнет уровня в 340 тысяч машин в год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз аналитиков компании Strategy Partners.

Речь идет об увеличении спроса на легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет спрос на подобные виды транспорта в стране будет расти максимальными темпами.

Согласно базовому сценарию, парк электромобилей в России к концу этого десятилетия достигнет 1,78 миллиона единиц техники и вырастет в 47 раз в сравнении с показателем 2023-го. Из них на электрогрузовики придется 109 тысяч. Эксперты связывают резкое увеличение спроса на электромобили с рядом факторов, включая программы поддержки производства и продаж подобных видов транспорта в России, а также прогнозируемое снижение стоимости батарей.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что доля электромобилей на российском рынке может достигнуть уровня в 40-45 процентов к 2030 году. Согласно стратегии развития электротранспорта, ежегодный объем производства к этому времени должен составить 200-220 тысяч единиц.