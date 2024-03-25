В России спрогнозировали рост доли электромобилей

Глава «Росатома» Лихачев: доля электромобилей в РФ составит 40-45 % к 2030 году

К 2030 году доля электромобилей в России и мире вырастет до 40-45 процентов. Такой прогноз дал глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РБК.

Он отметил, что госкорпорация будет производить для подобных машин зарядные устройства. Кроме того, через 2-3 года в «Росатоме» намерены представить универсальную «тележку» для электромобилей. Если исследовательские работы (НИОКР) окажутся успешными, владельцы электромобилей смогут превращать ее в «автомобильный гаджет», пояснил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что в настоящее время в госкорпорации занимаются производством электродвигателей для автомобилей. Эта платформа также включает в себя зарядное устройство и систему управления. «Основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять», — резюмировал Лихачев.

Ранее в «АвтоВАЗ» запатентовали логотип электрической модели Lada e-Largus. Этот универсал должен стать электрической модели Lada e-Largus. В российском концерне планируют выпускать этот электромобиль в двух вариантах — пассажирском и коммерческом. Ожидаемый запас хода машины составляет до 400 километров.