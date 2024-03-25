Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:37, 25 марта 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доли электромобилей

Глава «Росатома» Лихачев: доля электромобилей в РФ составит 40-45 % к 2030 году

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

К 2030 году доля электромобилей в России и мире вырастет до 40-45 процентов. Такой прогноз дал глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РБК.

Он отметил, что госкорпорация будет производить для подобных машин зарядные устройства. Кроме того, через 2-3 года в «Росатоме» намерены представить универсальную «тележку» для электромобилей. Если исследовательские работы (НИОКР) окажутся успешными, владельцы электромобилей смогут превращать ее в «автомобильный гаджет», пояснил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что в настоящее время в госкорпорации занимаются производством электродвигателей для автомобилей. Эта платформа также включает в себя зарядное устройство и систему управления. «Основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять», — резюмировал Лихачев.

Ранее в «АвтоВАЗ» запатентовали логотип электрической модели Lada e-Largus. Этот универсал должен стать электрической модели Lada e-Largus. В российском концерне планируют выпускать этот электромобиль в двух вариантах — пассажирском и коммерческом. Ожидаемый запас хода машины составляет до 400 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      Израиль согласился на вариант обмена заложников в Газе

      На Украине заявили о дефиците кадров в аграрном секторе из-за мобилизации

      В Британии подсчитали количество въехавших в страну украинских беженцев

      В МИД заявили о работе со спецслужбами Таджикистана по теракту в «Крокусе»

      Двойные коричневые карлики оказались редкими объектами

      Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером

      Торговые центры холдинга «Крокус» приостановили работу

      Директора рудника «Пионер» задержали из-за заблокированных шахтеров

      Ким Чен Ын рассказал о подготовке армии к боевым действиям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше